Кутуз признан лучшим нападающим года в медиафутболе
Кутуз стал лучшим нападающим года в медиафутболе.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.
На приз, помимо форвард 2Drots, также претендовали: Дуб («На Спорте» / «Амкал»), Алексей Гасилин («Амкал» / «Наши Парни»), Гаучо (Reality / 2Drots), Игорь Сильченко (Art / Watch TV / «Родина Медиа»).
Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.
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