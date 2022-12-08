Кутуз признан лучшим нападающим года в медиафутболе

стал лучшим нападающим года в медиафутболе.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На приз, помимо форвард 2Drots, также претендовали: Дуб («На Спорте» / «Амкал»), Алексей Гасилин («Амкал» / «Наши Парни»), Гаучо (Reality / 2Drots), Игорь Сильченко (Art / Watch TV / «Родина Медиа»).

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.

«Утром начальник сказал: какой футбол, давай на работу». Монолог главного героя 2Drots, он водитель