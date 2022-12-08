Жека и Некит получили премию за особый вклад в развитие медиафутбола.

Боссы 2Drots в этом сезоне дважды выиграли Медиалигу.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.