Жека и Некит получили премию за особый вклад
Жека и Некит получили премию за особый вклад в развитие медиафутбола.
Боссы 2Drots в этом сезоне дважды выиграли Медиалигу.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.
Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.
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