Жека и Некит получили премию за особый вклад

Теги 2Drots Winline Медиалига Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Жека и Некит получили премию за особый вклад в развитие медиафутбола.

Боссы 2Drots в этом сезоне дважды выиграли Медиалигу.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.

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