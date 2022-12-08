Голкипер 2Drots Дмитрий Сычев признан лучшим вратарем года в медиафутболе.

Сычев в составе «дротов» дважды одержал победу в Winline Медиалиге в 2022-м.

В финале первого сезона с Basement (4:0) он не пропустил ни одного гола, а во втором финале с «Родиной Медиа» (1:1, 3:1 буллиталити) отразил два буллита.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На приз лучшему вратарю года также претендовали Александр Будаков («Бей Беги»), Иван Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Александр Маменко («Амкал»).

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.