Дмитрий Кузнецов – победитель в номинации «Лучший тренер года».

Под его руководством 2Drots стали двукратными победителями Winline Медиалиги.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На приз лучшему тренеру года также претендовали: Антон Соснин («БроукБойз»), Сослан Гатагов («На Спорте»), Арам Айрапетян (Reality), Денис Зубко («Амкал» / Watch TV).

Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.