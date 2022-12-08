Кузнецов – победитель в номинации «Лучший тренер года»
Дмитрий Кузнецов – победитель в номинации «Лучший тренер года».
Под его руководством 2Drots стали двукратными победителями Winline Медиалиги.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.
На приз лучшему тренеру года также претендовали: Антон Соснин («БроукБойз»), Сослан Гатагов («На Спорте»), Арам Айрапетян (Reality), Денис Зубко («Амкал» / Watch TV).
Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.
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