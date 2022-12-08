Прокоп признан лучшим полузащитником года в медиафутболе.

20-летний хавбек по ходу второго сезона Медиалиги перешел из «Амкала» в профессиональный клуб «Ботев» из Болгарии.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На приз лучшему полузащитнику года также претендовали Эдамс, Манна, Алекс Стиль, Слон (все – 2Drots), Роман Салимов (Reality / «Амкал»), Кирилл Бирюков (Basement / «Родина Медиа»), Алекс, Дмитрий Тарасов (оба – «На Спорте» / «Родина Медиа»), Куаныш Советов (SD Family), Александр Рощин (FC Art / «БроукБойз»), Виталий Комисов («На Спорте» / «БроукБойз») и Илья Скоропупов (Basement / Watch TV).

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.