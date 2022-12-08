Александр Будаков – победитель в номинации «Открытие года».

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На премию «Открытие года» также претендовали: Дуб («На Спорте» / «Амкал»), Виталий Дьяков («БроукБойз»), Гудай (2Drots), Роман Салимов (Reality / «Амкал»), Александр Будаков («Бей Беги»).

Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.