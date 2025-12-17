Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan боксирует во время прохождения военной службы

Рэпер Macan боксирует в армии.

Рэпер Macan проводит боксерские спарринги в армии.

В конце ноября он прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения Росгвардии им. Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву.

Музыкант является президентом медиабаскетбольного клуба Sky Club, который выступает в Лига Ставок Media Basket .