Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan боксирует во время прохождения военной службы
Рэпер Macan боксирует в армии.
Рэпер Macan проводит боксерские спарринги в армии.
В конце ноября он прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения Росгвардии им. Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву.
Музыкант является президентом медиабаскетбольного клуба Sky Club, который выступает в Лига Ставок Media Basket.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: SHOT
