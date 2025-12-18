  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «В Бразилии уже хотят делать презервативы и вклады в банке с фамилией Сафонов как знак надежности». Спиряков о сэйвах вратаря «ПСЖ»
10

«В Бразилии уже хотят делать презервативы и вклады в банке с фамилией Сафонов как знак надежности». Спиряков о сэйвах вратаря «ПСЖ»

Евгений Спиряков: в Бразилии хотят делать презервативы с фамилией Сафонов.

Экс-вратарь «Амкала» Евгений Спиряков высказался о перформансе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

В финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1, 2:1 П) россиянин взял четыре пенальти в послематчевой серии.

«Если бы мы продавали наши перчатки в Бразилии, то все давно бы уже разлетелось.

В Бразилии уже хотят делать все, что можно, с фамилией Сафонов: вклады в банке, дома, презервативы – все как самое надежное.

Те, кто ненавидит «Фламенго», были счастливы, а это почти 200 млн человек. Надо было захватывать бразильский рынок», – сказал Спиряков.

Сафонов играет во вратарских перчатках Spire. Это бренд Спирякова.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Дом 10 строение 4»
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoАмкал
logoФламенго
logoWinline Медиалига
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
Spire
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов на обложках газет Франции и Бразилии. Называют стеной
сегодня, 13:00
«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова
вчера, 21:42
Главные новости
Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин
сегодня, 15:23
Дмитрий Кузнецов: «Роналду сам себя сделал. Ему 40, а он забивает и забивает. А Месси – это просто талант. Ему в «Барселоне» кололи гормон роста, чтобы он вырос»
сегодня, 12:46
Шама о ставках в Медиалиге: «Не особо верю, что в нашем турнире это будет работать адекватно»
сегодня, 10:58
Кузнецов об испанском языке: «Прислали польскую переводчицу. Говорю: «Кого мне дали? Я ее не понимаю». Мне отвечают: «А у вас не один язык? Поляки, словаки, венгры»
сегодня, 08:55
«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова
вчера, 21:42
Осипов о Медиалиге: «Закрытая лига гарантирует пребывание, пока клуб не решит прекратить свое существование»
вчера, 20:28
Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan боксирует во время прохождения военной службы
вчера, 18:14Видео
Дмитрий Кузнецов: «Я в ЦСКА ходил с сумкой, где лежали бутсы, косметичка. Пришел на тренировку «Эспаньола», спрашивают: «Ты что с собой принес? Продукты?»
вчера, 14:14
Николай Осипов о закрытой лиге: «У нас есть 10-12 команд. Оставшиеся 2-3 путевки – это жесткая конкуренция между остальными»
вчера, 13:23
Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»
вчера, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
сегодня, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
вчера, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
вчера, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36