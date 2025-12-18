Евгений Спиряков: в Бразилии хотят делать презервативы с фамилией Сафонов.

Экс-вратарь «Амкала » Евгений Спиряков высказался о перформансе голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова .

В финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1, 2:1 П) россиянин взял четыре пенальти в послематчевой серии.

«Если бы мы продавали наши перчатки в Бразилии, то все давно бы уже разлетелось.

В Бразилии уже хотят делать все, что можно, с фамилией Сафонов: вклады в банке, дома, презервативы – все как самое надежное.

Те, кто ненавидит «Фламенго », были счастливы, а это почти 200 млн человек. Надо было захватывать бразильский рынок», – сказал Спиряков.

Сафонов играет во вратарских перчатках Spire. Это бренд Спирякова.