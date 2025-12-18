«В Бразилии уже хотят делать презервативы и вклады в банке с фамилией Сафонов как знак надежности». Спиряков о сэйвах вратаря «ПСЖ»
Евгений Спиряков: в Бразилии хотят делать презервативы с фамилией Сафонов.
Экс-вратарь «Амкала» Евгений Спиряков высказался о перформансе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
В финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1, 2:1 П) россиянин взял четыре пенальти в послематчевой серии.
«Если бы мы продавали наши перчатки в Бразилии, то все давно бы уже разлетелось.
В Бразилии уже хотят делать все, что можно, с фамилией Сафонов: вклады в банке, дома, презервативы – все как самое надежное.
Те, кто ненавидит «Фламенго», были счастливы, а это почти 200 млн человек. Надо было захватывать бразильский рынок», – сказал Спиряков.
Сафонов играет во вратарских перчатках Spire. Это бренд Спирякова.
