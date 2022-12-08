Крысева – победитель в номинации «Медиа года»
Журналист Севастиан Терлецкий («Крысева») стал победителем в номинации «Медиа года».
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.
На премию «Медиа года» также претендовали «Некласико», Sugar Fifa, «VF – Влажный футбол» и «Лига медиафутбол».
Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.
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