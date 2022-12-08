Крысева – победитель в номинации «Медиа года»

Журналист Севастиан Терлецкий («Крысева») стал победителем в номинации «Медиа года».

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На премию «Медиа года» также претендовали «Некласико», Sugar Fifa, «VF – Влажный футбол» и «Лига медиафутбол».

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.