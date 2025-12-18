Кузнецов об испанском языке: «Прислали польскую переводчицу. Говорю: «Кого мне дали? Я ее не понимаю». Мне отвечают: «А у вас не один язык? Поляки, словаки, венгры»

Дмитрий Кузнецов: прислали польскую переводчицу, думали, что у нас один язык.

Бывший защитник ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов рассказал, как изучал испанский язык.

«Я когда переехал в Испанию, в команде русских не было. Мне прислали польскую переводчицу. Я говорю: «Вы кого мне дали? Я ее не понимаю». Меня спрашивают: «А у вас не один язык? Поляки, словаки, венгры». Они думали, что у нас один язык.

Я развешивал бумажки. Писал на них названия на испанском и приклеивал к предметам. Ходил по квартире, изучал», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Напомним, Кузнецов выступал за испанские «Эспаньол », «Алавес », «Лериду» и «Осасуну».