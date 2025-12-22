Форвард СКА Лайпсик: «Ненавижу пиво и не пью его. Салат «Оливье» – не для меня, и я не большой фанат морепродуктов»
Форвард СКА Брендан Лайпсик поделился мнением о пиве и о встрече Нового года. Игрок получил российское гражданство в январе 2024 года.
– Была дискуссия о пиве – это хорошо или нет. Что вы думаете по этому поводу?
– Я ненавижу пиво и не пью его.
– Это был последний домашний матч СКА в 2025 году. Какие у вас планы на Новый год?
– Моя жена приезжает на следующей неделе в Санкт-Петербург, так что мы просто отпразднуем Новый год. Ничего особенного, просто приятно проведем время вместе, насладимся городом.
– Будете ли вы смотреть «Иронию судьбы»?
– Что это?
– Это советский фильм, который все жители России смотрят на Новый год.
– Оу, не думаю, что слышал об этом. Но мне придется расспросить об этом кого-нибудь из ребят. Возможно, да, мы так и сделаем.
– А что-то особенное из еды?
– Не знаю, есть ли у нас что-нибудь особенное. Просто то, что мы готовим: пиццу, или, может быть, тосты с шампанским к празднику.
– Салат «Оливье»?
– Нет. Это не для меня.
– Икра?
– Я не большой фанат морепродуктов.
– Каковы ваши впечатления о нашем городе?
– Я люблю Санкт-Петербург. Это мой второй год игры в СКА. Это мой любимый город в России. Так что я рад вернуться.
– Какие-то есть любимые места?
– Любимый ресторан «Счастье», Петропавловская крепость, кофейни, – сказал Лайпсик.
Ротенберг о любимой игрушке детства: «Чебурашка. У нас в советском детстве других-то и не было. Обожаю «Ну, погоди!» Любимый новогодний фильм? «Ирония судьбы»