  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард СКА Лайпсик: «Ненавижу пиво и не пью его. Салат «Оливье» – не для меня, и я не большой фанат морепродуктов»
16

Форвард СКА Лайпсик: «Ненавижу пиво и не пью его. Салат «Оливье» – не для меня, и я не большой фанат морепродуктов»

Форвард СКА Лайпсик: ненавижу пиво и не пью его.

Форвард СКА Брендан Лайпсик поделился мнением о пиве и о встрече Нового года. Игрок получил российское гражданство в январе 2024 года.

– Была дискуссия о пиве – это хорошо или нет. Что вы думаете по этому поводу? 

– Я ненавижу пиво и не пью его.

– Это был последний домашний матч СКА в 2025 году. Какие у вас планы на Новый год?

– Моя жена приезжает на следующей неделе в Санкт-Петербург, так что мы просто отпразднуем Новый год. Ничего особенного, просто приятно проведем время вместе, насладимся городом.

– Будете ли вы смотреть «Иронию судьбы»? 

– Что это? 

– Это советский фильм, который все жители России смотрят на Новый год.

– Оу, не думаю, что слышал об этом. Но мне придется расспросить об этом кого-нибудь из ребят. Возможно, да, мы так и сделаем.

– А что-то особенное из еды? 

– Не знаю, есть ли у нас что-нибудь особенное. Просто то, что мы готовим: пиццу, или, может быть, тосты с шампанским к празднику. 

– Салат «Оливье»?

– Нет. Это не для меня.

– Икра?

– Я не большой фанат морепродуктов. 

– Каковы ваши впечатления о нашем городе?

– Я люблю Санкт-Петербург. Это мой второй год игры в СКА. Это мой любимый город в России. Так что я рад вернуться. 

– Какие-то есть любимые места?

– Любимый ресторан «Счастье», Петропавловская крепость, кофейни, – сказал Лайпсик.

Ротенберг о любимой игрушке детства: «Чебурашка. У нас в советском детстве других-то и не было. Обожаю «Ну, погоди!» Любимый новогодний фильм? «Ирония судьбы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
logoБрендан Лайпсик
алкоголь и спорт
logoКХЛ
Питание
кино
logoСКА
еда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дилан Сикьюра: «Москва – один из лучших городов мира, в которых я бывал. Метро в мраморе, чистое и красивое – в Нью-Йорке или Торонто этим похвастать не могут»
сегодня, 13:55
Ларионов после 1:2 от «Спартака»: «У СКА третий матч за 5 дней, все были сложными. Поэтому ментальные ошибки случаются, в 1-м периоде 8 неоправданных потерь, это много»
20 декабря, 17:54
Поляков о питании: «В чем проблема тех, кто падок на фастфуд? Либо не доезжают до дома, пока голодные, либо не восполняют норму углеводов. После отказа от сахара кожа на лице стала лучше»
19 декабря, 10:42
Главные новости
Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА до конца сезона
2 минуты назад
Ротенберг поздравил с Днем отечественного хоккея: «С этого дня началась история «Красной Машины» – символа силы, командного духа. Гордимся нашим прошлым, ценим настоящее»
14 минут назад
Бабаев о том, что Кузнецов пропускает игру с «Нефтехимиком»: «Тренерское решение. Со здоровьем у Евгения все в порядке»
25 минут назад
Четыре россиянина брали Кубок Стэнли три раза. Вспомните хотя бы двух?
39 минут назадТесты и игры
КХЛ. «Металлург» принимает «Нефтехимик», «Спартак» сыграет с «Шанхаем»
41 минуту назадLive
Ткачев об НХЛ: «Давно даже не думал. Контракт с «Металлургом» действует на следующий сезон – надеюсь, что и не на один»
43 минуты назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Филадельфия» – с «Ванкувером», «Анахайм» против «Сиэтла», «Коламбус» в гостях у «Лос-Анджелеса»
44 минуты назад
Николишин о Кузнецове в «Металлурге»: «Чем быстрее их пути разойдутся, тем лучше. Он может усилить любую другую команду, а в этой вряд ли поможет»
57 минут назад
ЦСКА подписал контракт с Калининым до конца сезона. Ранее 34-летний форвард был на пробном договоре (Артур Хайруллин)
сегодня, 14:09
Дилан Сикьюра: «Москва – один из лучших городов мира, в которых я бывал. Метро в мраморе, чистое и красивое – в Нью-Йорке или Торонто этим похвастать не могут»
сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Северстали» о Пилипенко: «Рассматриваем все варианты. Мы не готовы просто так расстаться с игроком, забрасывающим по 30 шайб за сезон»
сегодня, 13:11
Сикьюра о Кравцове: «Если хоккеист не попал в НХЛ – это не значит, что он слабый. Это странная лига, причиной могут быть обстоятельства или возможности клуба»
сегодня, 10:28
«Баффало» выиграл 6 матчей подряд впервые с 2022 года. Клуб идет 14-м на Востоке
сегодня, 09:35
Серебряков, Лямкин и Косолапов – игроки недели в КХЛ. Нечаев из «Металлурга» – лучший новичок
сегодня, 09:12
Назаров о КХЛ: «Лучший хоккейный турнир в Европе. В столь непростое время игроки должны радовать болельщиков положительными эмоциями и результатом»
сегодня, 08:57
Джей Ти Миллер пропустит несколько недель из-за травмы плеча. У форварда «Рейнджерс» 10+12 за 35 игр в этом сезоне НХЛ
сегодня, 08:45
Дмитрий Федоров об одежде тренеров: «В НХЛ работают в разных костюмах, в наших лигах все в одном и том же. Правила нашей жизни – пусть остается как есть и чтобы никто не выделялся»
сегодня, 08:11
Сикьюра о Ротенберге в совете директоров «Динамо»: «С тех пор ни разу его не видел и не общался с ним. Как я знаю, сейчас он работает с детьми»
сегодня, 07:55
Плющев об извинениях судьи перед Хартли: «Как раз он должен был извиняться перед арбитрами – за хамство. На английском обложил их последними словами, Буше тоже ругается как сапожник»
сегодня, 07:25
Ковальчук о СКА: «Петербург – хоккейный город, Ларионов знает, что делает. За командой интересно наблюдать, становление занимает какое-то время»
сегодня, 07:10