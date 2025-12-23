  • Спортс
Токкет об 1+1 у Гребенкина с «Ванкувером»: «Он как заноза на пятачке, ему нужно идти туда. Гол очень помог Никите – в следующем эпизоде он отдал шикарную голевую»

Тренер «Филадельфии» похвалил Никиту Гребенкина за матч с «Ванкувером».

22-летний форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:2). На его счету стало 2+4 за 24 игры в сезоне.

«Я видел похожий гол в тренировочном лагере. Он пошел на пятак, а в следующем эпизоде отдал шикарную голевую Грундстрему.

Думаю, этот гол ему очень помог. Ему нужно двигаться как раз в ту зону. Он будет смотреть на игроков, которые забивают из этой зоны, действуют жестко, и он там как заноза.

Это то, в чем заключаются его лучшие качества», – сказал Токкет.

Гребенкин с 1+1 в матче против «Ванкувера» стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке защитник «Тампы» Рэддиш с 1+2 и Марчмент с дублем

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
