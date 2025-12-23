  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о СКА: «Команда, которая борется за Кубок Гагарина, не должна находиться на 7-м месте. Сейчас ситуация меняется – есть надежда, что все будет красиво»
4

Черкас о СКА: «Команда, которая борется за Кубок Гагарина, не должна находиться на 7-м месте. Сейчас ситуация меняется – есть надежда, что все будет красиво»

Черкас о СКА: команда не должна находиться на седьмом месте.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился мнением о положении команды в таблице FONBET КХЛ. Сейчас армейцы идут на седьмом месте в Западной конференции.

‎– Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком СКА в 2025 году?

‎– Я бы отметил нескольких. Молодого Матвея Короткого. Он играл здорово, но получил травму. Мне понравилась как сыграла тройка Хайруллин-Воробьев-Зыков, и Воробьев как центральный нападающий. Я думаю, что любой из этих игроков заслуживает высокой оценки.

‎– Что вас больше всего разочаровало в СКА в уходящем году?

‎– Разочаровал слабый старт команды в сезоне-2025/26. И то седьмое место, на котором сейчас находится СКА. Говорили, что команда позиционирует себя как команду, которая борется за Кубок Гагарина. Тогда она должна находиться не на седьмом месте.

‎Пусть негатив останется в этом году. Поражение от «Шанхая», нестабильная игра... Хорошо, что сейчас ситуация меняется. Есть надежда, что все будет красиво.

‎– Что или кто вас удивили в 2025 году?

‎– Может быть, те молодые ребята, которых подключили к составу. Они, в общем-то, неплохо себя проявили, – сказал Черкас.

Форвард СКА Лайпсик: «Ненавижу пиво и не пью его. Салат «Оливье» – не для меня, и я не большой фанат морепродуктов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
Сергей Черкас
logoМарат Хайруллин
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoМихаил Воробьев
logoВалентин Зыков
logoСКА
logoМатвей Короткий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хайруллин спровоцировал массовую стычку в матче СКА – «Спартак», бросив по воротам после сирены. Зыков повалил Рубцова, игроки продолжили драку после падения
20 декабря, 16:48Видео
Вязовой, Блэкер, Григоренко, Силантьев, Потуральски сыграют в Матче звезд-2026. КХЛ объявила полные составы команд
9 декабря, 13:27
Ларионов о том, почему Педан и Плотников играли с капитанскими нашивками с «Локомотивом»: «Я сам был удивлен. Это просто техническая ошибка, Сергей будет в следующем матче капитаном»
2 декабря, 20:10
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» примет «Питтсбург», «Каролина» против «Флориды», «Вегас» встретится с «Сан-Хосе»
сегодня, 10:15
Сергей Гончар: «Россия была бы на высоте на Олимпиаде. С вратарями никаких проблем, в нападении даже перебор звезд. Ахиллесова пята – центры, кроме Малкина никого нет»
16 минут назад
Алексей Марченко о Дацюке: «У него дар. Бэбкок говорил, что если бы Павел хотел, то набирал бы по 150 очков. Как он подбивал клюшку соперникам – до сих пор так никто не делает»
46 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Сибири», «Салават» сыграет с «Амуром», «Северсталь» примет ЦСКА, «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
сегодня, 11:30
Вратарь «Торонто» Ахтямов о Северной Америке: «Советовали далеко не отходить от гостиницы в одном из выездов. Есть скучноватые, маленькие города, но чтобы напугали – нет»
сегодня, 12:28
Плющев будет смотреть ОИ-2026 без России: «Не надо делать из себя больших патриотов, чем ребята, которые сейчас на передовой. Во всем мире смотрят на передовые знания»
сегодня, 12:16
Броссо и Комаров изобразили драку на тренировке «Салавата»
сегодня, 11:57Видео
Ник Кипреос: «Выменять Мэттьюса у «Торонто» – тот самый ход для «Лос-Анджелеса». Это может произойти летом, считаю»
сегодня, 11:46
Фетисов не болеет за «Детройт»: «Я не настолько сентиментален. Там прошла часть моей карьеры, но это в прошлом. Сейчас меня больше волнует, как дела у наших хоккеистов»
сегодня, 11:15
Алексей Марченко о любимом защитнике: «Назову Хедмана. Макар более flashy, яркий. Один человек сказал: «Кэйл – худшее, что случилось в хоккее». Теперь все защитники хотят так играть»
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Веккионе о правилах в КХЛ: «Круто, что играя в большинстве в конце периода, начинаешь следующий в зоне атаки. В НХЛ такого не хватает»
сегодня, 12:06
Ткачев из «Металлурга» о цели: «Очень хочу поднять над головой Кубок Гагарина. У каждого свое время – мое скоро подойдет, надеюсь»
сегодня, 11:28
Серавалли о травме Джерри: «Эдмонтон» вспоминает Флери, думаю. Если Марк-Андре вернется, то в команду, у которой есть реальные шансы на победу. «Ойлерс» – как раз то, что нужно»
сегодня, 10:35
Токкет об 1+1 у Гребенкина с «Ванкувером»: «Он как заноза на пятачке, ему нужно идти туда. Гол очень помог Никите – в следующем эпизоде он отдал шикарную голевую»
сегодня, 09:27
ЦСКА внес Саморукова в список травмированных. У защитника 2+4 в 30 матчах сезона
сегодня, 09:02
«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель. У игроков травмы верхней части тела
сегодня, 08:24
Каменский о допуске России на ЮЧМ: «Разум восторжествует, надеюсь. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет»
сегодня, 07:50
23-летний вратарь фарма «Калгари» Сергеев отразил 52 из 53 бросков в дебютном матче в АХЛ. Россиянин с опытом игры в NCAA начал сезон в ECHL
сегодня, 07:34
Шэн об отставке Тамбиева из «Адмирала»: «Неприятная новость, конечно. Когда такое случается, значит, не все хорошо в команде. Для нас это было звоночком, что пора собираться»
сегодня, 07:22
Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита
сегодня, 06:46