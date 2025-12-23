Черкас о СКА: «Команда, которая борется за Кубок Гагарина, не должна находиться на 7-м месте. Сейчас ситуация меняется – есть надежда, что все будет красиво»

Черкас о СКА: команда не должна находиться на седьмом месте.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился мнением о положении команды в таблице FONBET КХЛ. Сейчас армейцы идут на седьмом месте в Западной конференции.

‎– Кто, на ваш взгляд, стал лучшим игроком СКА в 2025 году?

‎– Я бы отметил нескольких. Молодого Матвея Короткого . Он играл здорово, но получил травму. Мне понравилась как сыграла тройка Хайруллин-Воробьев-Зыков, и Воробьев как центральный нападающий. Я думаю, что любой из этих игроков заслуживает высокой оценки.

‎– Что вас больше всего разочаровало в СКА в уходящем году?

‎– Разочаровал слабый старт команды в сезоне-2025/26. И то седьмое место, на котором сейчас находится СКА . Говорили, что команда позиционирует себя как команду, которая борется за Кубок Гагарина. Тогда она должна находиться не на седьмом месте.

‎Пусть негатив останется в этом году. Поражение от «Шанхая », нестабильная игра... Хорошо, что сейчас ситуация меняется. Есть надежда, что все будет красиво.

‎– Что или кто вас удивили в 2025 году?

‎– Может быть, те молодые ребята, которых подключили к составу. Они, в общем-то, неплохо себя проявили, – сказал Черкас.

