«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель. У игроков травмы верхней части тела

«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель.

Хоккеисты «Каролины» Сет Джарвис и Джейккоб Слэвин пропустят несколько недель из-за травм верхней части тела.

Джарвис получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 Б). Форвард врезался животом в штангу ворот соперника и досрочно завершил встречу. В этом сезоне он набрал 29 (19+10) очков за 34 игры.

Слэвин также травмировался в матче с «Пантерс». Это была его третья игра после возвращения из списка травмированных. В этом сезоне защитник провел только 5 матчей.

Джарвис животом врезался в штангу ворот «Флориды» после прохода по флангу. Бринд′Амор заявил, что травма форварда «Каролины» выглядит «не очень хорошо»