«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель. У игроков травмы верхней части тела
«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель.
Хоккеисты «Каролины» Сет Джарвис и Джейккоб Слэвин пропустят несколько недель из-за травм верхней части тела.
Джарвис получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 Б). Форвард врезался животом в штангу ворот соперника и досрочно завершил встречу. В этом сезоне он набрал 29 (19+10) очков за 34 игры.
Слэвин также травмировался в матче с «Пантерс». Это была его третья игра после возвращения из списка травмированных. В этом сезоне защитник провел только 5 матчей.
Джарвис животом врезался в штангу ворот «Флориды» после прохода по флангу. Бринд′Амор заявил, что травма форварда «Каролины» выглядит «не очень хорошо»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Каролины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости