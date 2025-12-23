  • Спортс
Вратарь «Торонто» Ахтямов о Северной Америке: «Советовали далеко не отходить от гостиницы в одном из выездов. Есть скучноватые, маленькие города, но чтобы напугали – нет»

Ахтямов о Северной Америке: на выезде советовали далеко от гостиницы не отходить.

Вратарь системы «Торонто» Артур Ахтямов поделился мнением об игре в АХЛ и о городах Северной Америки.

– За время в АХЛ привыкли к автобусным поездкам и уровню комфорта, который ниже, чем в КХЛ?

– Да, привык. У нас не так много длинных выездов, обычно 2-3 часа. Плюс хороший автобус, условия нормальные.

– Были города, которые удивили с неприятной стороны?

– Нет, такого не было. Есть города немного скучноватые, маленькие, но чтобы напугали – нет. На выездах у нас в основном подготовка к играм, особо не погуляешь.

– Тренеры или партнеры предупреждали, что в какие-то районы лучше не ходить?

– Да, бывало. В одном из выездов в прошлом году советовали далеко от гостиницы не отходить. Только не помню, в каком городе это было, – сказал Ахтямов.

Вратарь «Торонто» Ахтямов о хобби: «Собираю LEGO. В основном серия Marvel – Человек-паук, Веном, Железный Человек. Последним собрал машинку «Гелендваген»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
