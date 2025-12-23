ЦСКА внес Саморукова в список травмированных. У защитника 2+4 в 30 матчах сезона
ЦСКА внес Дмитрия Саморукова в список травмированных.
26-летний защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков внесен в список травмированных. Характер повреждения и сроки восстановления игрока не сообщаются.
В текущем сезоне FONBET КХЛ на счету Саморукова 6 (2+4) очков в 30 матчах при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 16:47.
ЦСКА о 79-летии: «Помним великую историю клуба и делаем все, чтобы приумножить его славу. ЦСКА – это синоним побед, кузница чемпионов, самая титулованная команда страны»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
