ЦСКА внес Саморукова в список травмированных. У защитника 2+4 в 30 матчах сезона

ЦСКА внес Дмитрия Саморукова в список травмированных.

26-летний защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков внесен в список травмированных. Характер повреждения и сроки восстановления игрока не сообщаются.

В текущем сезоне FONBET КХЛ на счету Саморукова 6 (2+4) очков в 30 матчах при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 16:47.

