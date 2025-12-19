Поляков о питании: «В чем проблема тех, кто падок на фастфуд? Либо не доезжают до дома, пока голодные, либо не восполняют норму углеводов. После отказа от сахара кожа на лице стала лучше»
Нападающий СКА Матвей Поляков поделился мыслями по поводу питания.
– Вы сильно изменили свой рацион с приходом Игоря Ларионова в команду?
– Скажу честно – да. Я бы изменил его и раньше, если бы зарабатывал больше.
В чем проблема тех людей, кто падок на фастфуд? Они либо не доезжают до дома, пока голодные, либо не восполняют норму углеводов, из-за чего их потом тянет на сладкое.
Если ты выстроишь рацион таким образом, чтобы съесть полноценный салат, мясо, гарнир, и доесть свою норму фруктами или ягодами, тогда не захочешь что-то еще. Можно еще допивать витаминами, протеином и прочими полезными добавками.
В какой-то момент я даже перестал пить свой любимый чай, но потом все-таки вернулся к нему, потому что чай – это время для мысли!
Есть не все попало, а в чем-то себя ограничивать – это тоже определенный вызов. Мне самому было интересно, как моя голова на это отреагирует.
После отказа от сахара я вообще не чувствовал какой-то тяги к нему, у меня только кожа на лице стала лучше: ушла вся сладость, остался только тестостерон (смеется), – сказал Матвей Поляков.