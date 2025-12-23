Сергей Гончар: «Россия была бы на высоте на Олимпиаде. С вратарями никаких проблем, в нападении даже перебор звезд. Ахиллесова пята – центры, кроме Малкина никого нет»

Сергей Гончар: на Олимпиаде Россия была бы на высоте.

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар оценил возможные шансы сборной России на Олимпиаде-2026. Национальная команда не была допущена на турнир.

«Наши ребята на ведущих ролях во многих клубах НХЛ. Думаю, что с нынешним подбором игроков на Олимпиаде сборная России была бы на высоте.

На таких турнирах основная роль лежит на игре вратарей. В этом вопросе у нас точно нет никаких проблем. Сергей Бобровский , Андрей Василевский и Игорь Шестеркин играли бы на очень высоком уровне. Нам даже трудно предположить, кого тренерский штаб выберет в качестве первого вратаря. У нас все на очень высоком уровне.

В нападении у нас много не только опытных, но и молодых талантливых ребят. В этом плане в сборной России скорее даже перебор звездных игроков.

По таланту сборная России одна из сильнейших, но не стоит забывать, что победа на таких турнирах добывается за счет звезд и игроков, которые грамотно действуют против основных троек соперника. Взять ту же сборную Канады. Со звездами у них всегда все в порядке. Они могут набрать состав из ярких игроков и все. Однако они всегда приглашают еще и тех хоккеистов, которые качественно играют против лучших сочетаний других команд.

В этом плане тренерскому штабу сборной России пришлось бы поломать голову, чтобы достичь баланса в составе. Мне достаточно трудно представить – кто будет держать Макдэвида или Кросби? Но если по защитникам мы можем пройтись и набрать хороших ребят, то самая проблемная позиция нашей сборной – центральный нападающий. Кто у нас будет играть центра? Это наша ахиллесова пята… Кроме Жени Малкина на этой позиции трудно кого-то представить. Больше и нет никого.

В целом Олимпийские игры – это очень скоротечный турнир. По такому составу нашей сборной сегодня явно нельзя сказать, что кто-то один затащит и выиграет Олимпиаду для всей команды. В любом случае при грамотном подборе состава шансы на успех сборной России очень большие», – сказал Гончар.

Плющев будет смотреть ОИ-2026 без России: «Не надо делать из себя больших патриотов, чем ребята, которые сейчас на передовой. Во всем мире смотрят на передовые знания»