Шэн об отставке Тамбиева из «Адмирала»: «Неприятная новость, конечно. Когда такое случается, значит, не все хорошо в команде. Для нас это было звоночком, что пора собираться»

Павел Шэн об отставке Тамбиева: неприятная новость, звоночек для «Адмирала».

Форвард «Адмирала » Павел Шэн высказался об отставке главного тренера команды Леонида Тамбиева .

15 декабря клуб из Владивостока по собственной инициативе расторг контракт с латвийским специалистом, возглавлявшим команду с 2021 года. До этого он был отстранен от работы, руководить стал Ильнур Гизатуллин .

«Конечно, это была неприятная для нас новость, и когда такая ситуация случается, значит, не все хорошо в команде и она идет не там, где должна быть. Для нас это было звоночком, что пора собираться.

Такого решения не ожидали, но это было решение руководства, а наше дело – играть. Но не было побед, где-то не везло, где-то шайба не залетала, поэтому атмосфера в команде была не такая хорошая, потому что все равно поражения нагнетают [обстановку].

Сейчас произошли некоторые изменения в игровом плане, и чем быстрее мы их схватим, тем быстрее начнем выигрывать», – сказал Шэн.

С 30 очками в 35 играх «Адмирал» идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.