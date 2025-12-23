Шэн об отставке Тамбиева из «Адмирала»: «Неприятная новость, конечно. Когда такое случается, значит, не все хорошо в команде. Для нас это было звоночком, что пора собираться»
Форвард «Адмирала» Павел Шэн высказался об отставке главного тренера команды Леонида Тамбиева.
15 декабря клуб из Владивостока по собственной инициативе расторг контракт с латвийским специалистом, возглавлявшим команду с 2021 года. До этого он был отстранен от работы, руководить стал Ильнур Гизатуллин.
«Конечно, это была неприятная для нас новость, и когда такая ситуация случается, значит, не все хорошо в команде и она идет не там, где должна быть. Для нас это было звоночком, что пора собираться.
Такого решения не ожидали, но это было решение руководства, а наше дело – играть. Но не было побед, где-то не везло, где-то шайба не залетала, поэтому атмосфера в команде была не такая хорошая, потому что все равно поражения нагнетают [обстановку].
Сейчас произошли некоторые изменения в игровом плане, и чем быстрее мы их схватим, тем быстрее начнем выигрывать», – сказал Шэн.
С 30 очками в 35 играх «Адмирал» идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.