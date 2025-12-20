Ларионов после 1:2 от «Спартака»: «У СКА третий матч за 5 дней, все были сложными. Поэтому ментальные ошибки случаются, в 1-м периоде 8 неоправданных потерь, это много»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от «Спартака».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги домашней игры против «Спартака » (1:2) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом. Год подходит к концу. Это был наш последний матч в Ледовом в уходящем 2025‑м. К сожалению, не удалось продержаться до конца, чтобы получить хотя бы очко. Но я поблагодарил ребят за усилия и отдачу, которые были в течение всей игры.

Соперника – с победой. У нас есть четыре дня, чтобы перевести дыхание, перегруппироваться и двигаться дальше. У нас сложная серия – Минск, Сочи и Шанхай. Нужно это всё пережить, отдохнуть и двигаться дальше.

– Эту домашнюю серию СКА начинал, каждый раз проигрывая в первых периодах. Сегодня период был выигран. Насколько вы уделяли внимание старту матча?

– Игра на игру не приходится. Мы забили очень хороший гол. Я очень рад за ребят, которые у нас слегка просели. Это тройка легионеров. Они только почувствовали хорошую игру, когда мы в пару поставили Савикова и Мерфи . Сразу же эта пятерка заиграла новыми красками.

Но когда мы потеряли Мерфи во Владивостоке, естественно, продукция пошла чуть вниз. Последние пару дней я провел очень много времени с этими ребятами. Все трое – Лайпсик , Бландиси, Грималди. Понятно, что выпадает один из лучших защитников лиги, и это большая потеря. С другой стороны, мы не можем жить вчерашним днем.

Надо адаптировать свою игру, и я рад, что они провели хороший матч, забили хороший гол непростому сопернику. Хотелось бы закрепить, сделать 2:0. Но мы сами в первом периоде совершили восемь неоправданных потерь. Это очень много.

Ссылаться можно лишь на то, что это третий матч за пять дней, и все игры были сложными. Поэтому ментальные ошибки случаются. Это не дало нам возможность играть более спокойно и рационально.

Второй период был гораздо лучше, а третий шел до шайбы. Пятиминутное удаление вытащило энергетику из игроков, но это мы уже не поправим, – сказал Ларионов.