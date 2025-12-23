23-летний вратарь фарма «Калгари» Сергеев отразил 52 из 53 бросков в дебютном матче в АХЛ. Россиянин с опытом игры в NCAA начал сезон в ECHL
Вратарь «Калгари Рэнглерс» Арсений Сергеев отразил 52 из 53 бросков в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Сан-Диего» (2:1).
23-летний россиянин, дебютировавший в лиге, был признан второй звездой встречи. Первой звездой стал форвард Мартин Фрк (12-й гол в сезоне), третьей – 19-летний российский форвард Матвей Гридин (10-й гол).
Сергеев – уроженец Ярославля – выступает в различных лигах Северной Америки с 2019 года.
Предыдущие 3 сезона он провел в NCAA, а текущий начал в клубе ECHL «Рэпид Сити» (12 игр, 6 побед, 92,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,94).
Сергеев был задрафтован «Калгари» в 2021 году – в 7-м раунде под общим 205-м номером. В этом году он подписал с «Флэймс» двухлетний контракт новичка.
Источник: сайт АХЛ
