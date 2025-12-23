  • Спортс
Ткачев из «Металлурга» о цели: «Очень хочу поднять над головой Кубок Гагарина. У каждого свое время – мое скоро подойдет, надеюсь»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев рассказал о своей цели в карьере.

– У вас есть такая личная цель, мечта в карьере? Преодолеть планку в 1000 очков?

– У меня мечта – выиграть наконец-то свой первый Кубок в карьере. Не то что даже мечта, а скорее цель. Очень хочу поднять над головой Кубок Гагарина. О своих очках меньше думаю, все будет в порядке – все равно их наберу и доберу. Самое главное, чтобы команда стала чемпионом.

– Во взрослой карьере вы же так и не были пока чемпионом?

– Нет, не получалось. Но у каждого свое время, надеюсь, мое скоро подойдет, – сказал Ткачев.

Ткачев об НХЛ: «Давно даже не думал. Контракт с «Металлургом» действует на следующий сезон – надеюсь, что и не на один»

