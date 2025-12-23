Ник Кипреос: «Выменять Мэттьюса у «Торонто» – тот самый ход для «Лос-Анджелеса». Это может произойти летом, считаю»

Ник Кипреос: выменять Мэттьюса у «Торонто» – это будет ход для «Лос-Анджелеса».

Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос предположил, что «Лос-Анджелес» может быть заинтересован в приобретении Остона Мэттьюса у «Торонто ».

28-летний нападающий набрал 23 (14+9) очка в 30 матчах этого сезона. Его контракт со средней годовой зарплатой 13,25 млн долларов рассчитан до 2028 года.

«Считаю, что это может произойти не в этом сезоне, а летом. И я также не верю, что Остон до конца карьеры останется просто игроком, забивающим по 30 голов с падающей результативностью.

Варианты есть – и я не знаю, стоит ли мне придавать этому значение – например, Мэттьюс для «Лос-Анджелеса » – это правильный шаг. Это тот самый ход.

У них уходит Копитар , и они ждали, когда появится возможность заполучить Макдэвида. Если «Кингс» рассматривали Макдэвида , то и обмен Мэттьюса был бы подходящим вариантом», – сказал Кипреос.

Мартен Бирон: «Думал, что Мэттьюс проведет фантастический сезон, но должен сказать, что не вижу того элитного уровня, на который Остон способен»