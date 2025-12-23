Алексей Марченко о любимом защитнике: «Назову Хедмана. Макар более flashy, яркий. Один человек сказал: «Кэйл – худшее, что случилось в хоккее». Теперь все защитники хотят так играть»

Алексей Марченко о любимом защитнике: назову Хедмана. Макар более flashy, яркий.

Капитан «Ак Барса » Алексей Марченко назвал любимого защитника в хоккее.

– Кто сейчас ваш любимый защитник, если брать весь мир?

– Я бы назвал Виктора Хедмана из «Тампа-Бэй ». Понятно, что многие скажут Макар, потому что он более flashy, яркий такой.

– Попсовый?

– Не попсовый. Он на самом в две стороны играет, у него в защите все хорошо, и у это уровень запредельный. Один человек сказал фразу: «Кэйл Макар – худшее, что случилось в хоккее». Потому что теперь все защитники хотят играть, как Кэйл Макар, но больше никто так не может.

И все теперь думают, я буду бегать и обыгрывать, а в защите никто не хочет играть. Я все же выберу Хедмана. Он свой уровень держит уже на протяжении 10-12 лет. Все очень четко у него, – сказал Марченко в интервью Спортсу’‘ .

