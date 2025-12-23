Серавалли о травме Джерри: «Эдмонтон» вспоминает Флери, думаю. Если Марк-Андре вернется, то в команду, у которой есть реальные шансы на победу. «Ойлерс» – как раз то, что нужно»

Серавалли о травме Джерри: «Эдмонтон» думает о Флери.

Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли заявил, что «Эдмонтон» может попытаться подписать контракт с Марком-Андре Флери , завершившим карьеру этой осенью.

Ранее основной голкипер «Ойлерс» Тристан Джерри получил травму и выбыл на несколько недель.

«Думаю, в этой ситуации «Эдмонтон » вспоминает Марка-Андре Флери. Думаю, у него есть желание вернуться, но он обосновался в Миннесоте, а там нет места рядом с Валльстедтом и Густафссоном.

Поэтому, если он и вернется, то в команду, у которой есть реальные шансы на победу, а «Ойлерс» – это как раз то, что нужно», – сказал Серавалли.

