  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Серавалли о травме Джерри: «Эдмонтон» вспоминает Флери, думаю. Если Марк-Андре вернется, то в команду, у которой есть реальные шансы на победу. «Ойлерс» – как раз то, что нужно»
1

Серавалли о травме Джерри: «Эдмонтон» вспоминает Флери, думаю. Если Марк-Андре вернется, то в команду, у которой есть реальные шансы на победу. «Ойлерс» – как раз то, что нужно»

Серавалли о травме Джерри: «Эдмонтон» думает о Флери.

Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли заявил, что «Эдмонтон» может попытаться подписать контракт с Марком-Андре Флери, завершившим карьеру этой осенью.

Ранее основной голкипер «Ойлерс» Тристан Джерри получил травму и выбыл на несколько недель.

«Думаю, в этой ситуации «Эдмонтон» вспоминает Марка-Андре Флери. Думаю, у него есть желание вернуться, но он обосновался в Миннесоте, а там нет места рядом с Валльстедтом и Густафссоном.

Поэтому, если он и вернется, то в команду, у которой есть реальные шансы на победу, а «Ойлерс» – это как раз то, что нужно», – сказал Серавалли.

«Эдмонтон» обменял вратаря, с которым 2 года подряд играл в финале. Зачем?!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoНХЛ
logoЭдмонтон
возможные переходы
logoМарк-Андре Флери
logoТристан Джерри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Эдмонтона» Джерри пропустит несколько недель из-за травмы. Он получил ее в 3-м матче после обмена из «Питтсбурга»
вчера, 06:40
«Эдмонтон» поместил Джерри в список травмированных и вызвал Ингрэма из АХЛ
19 декабря, 21:41
Вратарь «Эдмонтона» Джерри получил травму в матче с «Бостоном». Он проводил 3-ю игру после обмена из «Питтсбурга»
19 декабря, 05:25Видео
Главные новости
Ник Кипреос: «Выменять Мэттьюса у «Торонто» – тот самый ход для «Лос-Анджелеса». Это может произойти летом, считаю»
7 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Сибири», «Салават» сыграет с «Амуром», «Северсталь» примет ЦСКА, «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
23 минуты назад
Фетисов не болеет за «Детройт»: «Я не настолько сентиментален. Там прошла часть моей карьеры, но это в прошлом. Сейчас меня больше волнует, как дела у наших хоккеистов»
38 минут назад
Алексей Марченко о любимом защитнике: «Назову Хедмана. Макар более flashy, яркий. Один человек сказал: «Кэйл – худшее, что случилось в хоккее». Теперь все защитники хотят так играть»
54 минуты назад
Ротенберг о детском празднике в Красногорске: «Решили вернуться в СССР и воссоздать атмосферу 1981-го, когда я родился. В тот год мы обыграли Канаду 8:1 в финале Кубка Канады»
сегодня, 10:45
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 10:30
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» примет «Питтсбург», «Каролина» против «Флориды», «Вегас» встретится с «Сан-Хосе»
сегодня, 10:15
Алексей Марченко о травме Кучерова в ЦСКА: «Там у всех были проблемы. У Никиты с плечом, у меня – колено, у Ожиганова – кисть. К нам не так хорошо относились с реабилитацией»
сегодня, 10:03
Плющев о словах Ротенберга, что «Россия 25» могла бы выиграть ЧМ: «Он немного приукрасил. Уровень КХЛ не очень высокий – сложно говорить, что мы сходу возьмем Эверест»
сегодня, 09:50
В 70 лет умер экс-тренер «Кузнецких Медведей» Красильников. Клуб из Новокузнецка вышел в финал МХЛ-2010 под его руководством
сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Ткачев из «Металлурга» о цели: «Очень хочу поднять над головой Кубок Гагарина. У каждого свое время – мое скоро подойдет, надеюсь»
25 минут назад
Токкет об 1+1 у Гребенкина с «Ванкувером»: «Он как заноза на пятачке, ему нужно идти туда. Гол очень помог Никите – в следующем эпизоде он отдал шикарную голевую»
сегодня, 09:27
ЦСКА внес Саморукова в список травмированных. У защитника 2+4 в 30 матчах сезона
сегодня, 09:02
«Каролина» лишилась Джарвиса и Слэвина на несколько недель. У игроков травмы верхней части тела
сегодня, 08:24
Каменский о допуске России на ЮЧМ: «Разум восторжествует, надеюсь. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет»
сегодня, 07:50
23-летний вратарь фарма «Калгари» Сергеев отразил 52 из 53 бросков в дебютном матче в АХЛ. Россиянин с опытом игры в NCAA начал сезон в ECHL
сегодня, 07:34
Шэн об отставке Тамбиева из «Адмирала»: «Неприятная новость, конечно. Когда такое случается, значит, не все хорошо в команде. Для нас это было звоночком, что пора собираться»
сегодня, 07:22
Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита
сегодня, 06:46
Марчмент забросил 3 шайбы в 2 матчах за «Коламбус» после обмена из «Сиэтла». Он сделал дубль в победной игре с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 05:55
Уилл Смит может пропустить несколько недель из-за травмы. У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 12+17 в 33 играх в сезоне, он не играет с 13 декабря
сегодня, 05:45