Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков сделал результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (3:1).

На счету 25-летнего россиянина стало 24 (13+11) очка в 36 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 15:56.

Сегодня Воронков (12:08 – минимальное время в сезоне, нейтральная полезность) также отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами.