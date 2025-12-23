Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне. У него ассист, 3 броска и 2 хита
Дмитрий Воронков сыграл 12:08 с «Лос-Анджелесом» – минимальное время в сезоне.
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков сделал результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:1).
На счету 25-летнего россиянина стало 24 (13+11) очка в 36 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 15:56.
Сегодня Воронков (12:08 – минимальное время в сезоне, нейтральная полезность) также отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами.
