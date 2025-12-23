Фетисов не болеет за «Детройт»: «Я не настолько сентиментален. Там прошла часть моей карьеры, но это в прошлом. Сейчас меня больше волнует, как дела у наших хоккеистов»
Вячеслав Фетисов не болеет за «Детройт»: я не настолько сентиментален.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Вячеслав Фетисов заявил, что не болеет за клуб в НХЛ.
– Трудно ли выбрать, за кого болеть – за «Детройт» или «Вашингтон»?
– Я не настолько сентиментален. Да, я благодарен «Детройту», в этой команде прошла успешная часть моей спортивной карьеры. Но это было в прошлом. Сейчас меня больше волнует то, как обстоят дела у наших хоккеистов.
Смотреть матчи времени зачастую нет, но слежу за новостями, с утра всегда узнаю, что там происходит», – сказал Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
