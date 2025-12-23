Каменский о допуске России на ЮЧМ: «Разум восторжествует, надеюсь. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет»

Валерий Каменский о рекомендациях МОК: ФХР должна доказать – спорт вне политики.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о рекомендациях МОК допускать российских юношей на международные турниры с флагом и гимном.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ранее сообщил, что вопрос о возвращении российских юниоров будет обсуждаться в конце января 2026 года.

Российские сборные всех возрастов не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

«Над этим нужно работать. Конечно, это было бы правильно, чтобы наши юноши стали играть международные матчи.

Для этого все мы и федерация должны поработать. Надеюсь, что разум восторжествует. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет», – сказал Каменский.