Плющев будет смотреть ОИ-2026 без России: «Не надо делать из себя больших патриотов, чем ребята, которые сейчас на передовой. Во всем мире смотрят на передовые знания»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что собирается смотреть олимпийский турнир по хоккею, несмотря на недопуск национальной команды.
«Во всем мире в различных кругах – в науке, искусстве и так далее – смотрят на передовые знания. Бывают разработки, которые закрываются своими силами – как, например, вооружения. Но в большинстве случаев принято пользоваться передовыми технологиями, разработками. Так же и в спорте. Если ты не видишь, куда гребет соперник, как ты можешь с ним бороться?
Не могу сказать, буду ли смотреть весь олимпийский турнир, но за бесспорными лидерами буду следить. Возможно, будут видны какие-то новые тенденции, а может, и нет. Это право каждого специалиста – смотреть или нет Олимпиаду. Но не надо делать из себя больших патриотов, чем ребята, которые сейчас на передовой», – сказал Плющев.
