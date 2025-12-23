Плющев будет смотреть ОИ-2026 без России: «Не надо делать из себя больших патриотов, чем ребята, которые сейчас на передовой. Во всем мире смотрят на передовые знания»

Владимир Плющев будет смотреть ОИ-2026: во всем мире смотрят на передовые знания.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что собирается смотреть олимпийский турнир по хоккею, несмотря на недопуск национальной команды.

«Во всем мире в различных кругах – в науке, искусстве и так далее – смотрят на передовые знания. Бывают разработки, которые закрываются своими силами – как, например, вооружения. Но в большинстве случаев принято пользоваться передовыми технологиями, разработками. Так же и в спорте. Если ты не видишь, куда гребет соперник, как ты можешь с ним бороться?

Не могу сказать, буду ли смотреть весь олимпийский турнир, но за бесспорными лидерами буду следить. Возможно, будут видны какие-то новые тенденции, а может, и нет. Это право каждого специалиста – смотреть или нет Олимпиаду. Но не надо делать из себя больших патриотов, чем ребята, которые сейчас на передовой», – сказал Плющев.

Плющев о словах Ротенберга, что «Россия 25» могла бы выиграть ЧМ: «Он немного приукрасил. Уровень КХЛ не очень высокий – сложно говорить, что мы сходу возьмем Эверест»