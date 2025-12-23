  • Спортс
  Алексей Марченко о Дацюке: «У него дар. Бэбкок говорил, что если бы Павел хотел, то набирал бы по 150 очков. Как он подбивал клюшку соперникам – до сих пор так никто не делает»
Алексей Марченко о Дацюке: «У него дар. Бэбкок говорил, что если бы Павел хотел, то набирал бы по 150 очков. Как он подбивал клюшку соперникам – до сих пор так никто не делает»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко поделился мнением об игре с Павлом Дацюком. Они вместе выступали за сборную России, а также за «Детройт» с 2014 по 2016 год.

– Представьте ситуацию. К вам подходит Артем и спрашивает: «Папа, а чем так велик Павел Дацюк? Он даже 100 очков за сезон не набирал, не выигрывал «Харт Трофи». Что скажете?

– Я вспомню слова Майка Бэбкока. Он говорил, что если бы Дацюк хотел, то набирал по 150 очков. Но Павел играл в две стороны – и в атаке, и в обороне. Больше работал на команду, чем на свою статистику. Это очень непросто объяснить словами, но когда ты с ним на льду, видишь, как он ведет себя в определенных микромоментах, то понимаешь – какой же у него дар, какого высочайшего уровня хоккеист Дацюк. Это супер мастерство.

Интересно, что у Павла это в любом виде спорта. Я с ним как-то тренировался летом, и мы играли в волейбол. И там у него все четко. Настольный теннис, бильярд – все на супер уровне. Как любят говорить, он игровичок. Талант во всех видах спорта, плюс желание побеждать на высочайшем уровне. Хоть в домино – да во всем.

– Вы играли со многими классными хоккеистами. Дацюк уникален?

– Думаю, да. Взять его эти тонкие моменты, как он подъезжает к соперникам и подбивает клюшку. До сих пор так никто не делает. Молодым ребятам плюс-минус одинаково катание ставят, но похожих на Дацюка нет. Простой пример: серия с «Бостоном» в 2013-м, его гол в первом матче. Как он тогда клюшку убрал? Кто бы еще так мог сообразить!

Есть видео, где его игру показывают смена за сменой, одна за другой. Камера за ним следует, и если посмотрите, что он там делает, это просто супер. Да половину моментов, что он создал, не реализовали партнеры.

А как он свой 300-й гол в НХЛ забил? Мне повезло тогда – шайба отскочила, и на меня передачу записали. Но Павел с неудобной руки первым касанием перекинул клюшку защитника и бросил. Нет слов. А он даже не задумывался в тот момент, наверное. Все так естественно для него было, – сказал Марченко в интервью Спортсу’‘.

