Ротенберг о любимой игрушке детства: Чебурашка, у нас других-то и не было.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о детстве и новогодних фильмах.

– В детстве у вас была любимая игрушка?

– Чебурашка, конечно. У нас в советском детстве других-то и не было. А еще я любил волка и зайца из «Ну, погоди!» Этот мультик просто обожаю. Самые светлые воспоминания из детства.

– Какой у вас был любимый новогодний фильм?

– Много хороших, но вообще это «Ирония судьбы, или с легким паром». Он всегда останется в душе. Я смотрел его каждый год с маленького возраста.

И все мы помним этих героев. Особенно Ипполита, когда он в пальто и меховой шапке залез под душ, – сказал Ротенберг.

