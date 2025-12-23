  • Спортс
  • Веккионе о правилах в КХЛ: «Круто, что играя в большинстве в конце периода, начинаешь следующий в зоне атаки. В НХЛ такого не хватает»
Веккионе о правилах в КХЛ: «Круто, что играя в большинстве в конце периода, начинаешь следующий в зоне атаки. В НХЛ такого не хватает»

Майк Веккионе заявил, что одно из правил КХЛ нужно перенести в НХЛ.

Форвард «Барыса» Майк Веккионе поделился мнением о хоккейных правилах в FONBET КХЛ. 

«Больше всего я был удивлен, что играя в большинстве в конце периода, следующий начинается в зоне атаки. Это позволяет сразу создавать моменты, не нужно сначала откатываться назад для начала атаки, если период начинается в средней зоне.

Это крутое правило, которое добавляет динамики, позволяет больше времени проводить в нападении. Я в восторге от этого. Мне кажется, в НХЛ не хватает такого при игре в большинстве», – сказал Веккьоне.

Форвард «Барыса» Веккионе о конине: «Нам пришлось попробовать. Не хотел бы повторять этот опыт, хотя не сказал бы, что было совсем плохо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoМайк Веккионе
logoКХЛ
logoНХЛ
logoБарыс
logoSports – Казахстан
правила
