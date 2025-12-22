Дилан Сикьюра: «Москва – один из лучших городов мира, в которых я бывал. Метро в мраморе, чистое и красивое – в Нью-Йорке или Торонто этим похвастать не могут»

Дилан Сикьюра: Москва – один из лучших городов мира, в которых я бывал.

Нападающий «Динамо » Дилан Сикьюра поделился мнением о Москве и других городах России.

– Вам нравится в Москве?

– Мы с моей женой очень любим Москву. Тем более что мы живем недалеко от арены, и до нее можно дойти пешком. Москва – один из лучших городов мира, в которых я бывал. Здесь есть все и много куда можно сходить. Очень чисто, очень безопасно, легко пользоваться метро.

– Есть ли у вас любимые места в Москве?

– Это может быть банально, но мы с женой любим ходить гулять на Красную площадь. Тем более нам надо проехать от арены только четыре станции метро. Начинаем с Bosco Cafe и идем гулять до Большого театра. В округе еще много отличных ресторанов, где можно пообедать. А в новогодние дни Красная площадь очень красиво украшена.

– Многие североамериканские хоккеисты отмечают, что метро в Москве намного лучше, чем в США и в Канаде.

– Это как день и ночь, это даже тяжело сравнивать. Метро в Москве – в мраморе, чистое и красивое. Метро в Нью-Йорке или Торонто этим похвастать не могут. Это тоже показывает, как красива Москва. Хотя в России много и других отличных городов – Челябинск, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

– Вы уже прониклись русской культурой и традицией? Может быть, вам нравится русская музыка?

– Мне нравится русская музыка. Артем Сергеев включает в раздевалке «Динамо» много хороших песен. Еще мне очень нравится русская кухня. У нас в арене отлично готовят, также в Москве много хороших ресторанов.

Больше всего я люблю борщ, его трудно найти в Канаде, еще котлеты по-киевски, шницель, бефстроганов. Кроме того, мне очень нравятся раки. В Канаде они непопулярны, поэтому я рад, что могу поесть их здесь, – сказал Сикьюра.

