КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Сибири», «Салават» сыграет с «Амуром», «Северсталь» примет ЦСКА, «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Автомобилист» проведет гостевой матч с «Сибирью», «Салават Юлаев» сыграет с «Амуром», «Северсталь» примет ЦСКА, «Динамо» Минск будет противостоять «Динамо» Москва.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
