Броссо и Комаров изобразили драку на тренировке «Салавата».

Хоккеисты «Салавата» Девин Броссо и Александр Комаров изобразили драку во время тренировки «Салавата Юлаева ».

Они сцепились, показывая обмен ударами и захваты. В конце эпизода они обнялись и разъехались с улыбками на лицах.

В этом сезоне FONBET КХЛ форвард Броссо набрал 8+8 за 21 игру в уфимском клубе, на счету защитника Комарова 0+2 за 32 матча при полезности «минус 7».