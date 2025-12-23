Броссо и Комаров изобразили драку на тренировке «Салавата»
Хоккеисты «Салавата» Девин Броссо и Александр Комаров изобразили драку во время тренировки «Салавата Юлаева».
Они сцепились, показывая обмен ударами и захваты. В конце эпизода они обнялись и разъехались с улыбками на лицах.
В этом сезоне FONBET КХЛ форвард Броссо набрал 8+8 за 21 игру в уфимском клубе, на счету защитника Комарова 0+2 за 32 матча при полезности «минус 7».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
