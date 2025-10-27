Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун»

Мама Александра Гракуна рассказала, как он помог Мостовому спастись от похитителей.

Напомним, 23 октября на Вязовой улице футболиста «Зенита» попытались запихнуть в машину , но он смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось , что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Суд арестовал подозреваемых на 2 месяца.

Также была информация о том, что отбиться от нападавших полузащитнику помог хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».

«Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин.

Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун», – сказала мама хоккеиста Наталья.