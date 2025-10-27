  • Спортс
Александр Мостовой о попытке похищения Андрея Мостового: «Странно и ужасно, что такое еще происходит в нашей стране. Молодец – справился и не поддался»

Александр Мостовой отреагировал на попытку похищения Андрея Мостового.

Ранее стало известно, что 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

«Конечно, это странно и ужасно, что такое еще происходит в нашей стране.

Главное, что все нормально и ничего не произошло. Молодец, справился и не поддался.

Слава богу, что все хорошо», – сказал экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

