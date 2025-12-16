«Ак Барс» обменял Бердина в «Сибирь». Казанцы получат денежную компенсацию

Михаил Бердин перешел из «Ак Барса» в «Сибирь».

Михаил Бердин стал игроком «Сибири ».

«Ак Барс» объявил о переходе 27-летнего вратаря в новосибирский клуб в обмен на денежную компенсацию.

В текущем сезоне Бердин провел 13 матчей и одержал 7 побед, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,56. Михаил не играл за «Ак Барс » с 16 ноября.