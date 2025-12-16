«Бостон» забрал Колячонка с драфта отказов «Далласа». У защитника 3 (1+2) очка в 11 матчах сезона

Владислав Колячонок перешел в «Бостон».

«Брюинс» забрали белорусского хоккеиста с драфта отказов , куда он был помещен «Далласом ». Кроме того, «Бостон » поместил защитника Джонатана Аспирота в список травмированных.

В текущем сезоне НХЛ 24-летний защитник провел 11 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».