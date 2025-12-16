Минское «Динамо» проиграло впервые за 6 матчей – «Локомотиву» по буллитам. Ярославцы лидируют на Западе
Прервалась серия побед минского «Динамо».
Сегодня команда Дмитрия Квартальнова уступила «Локомотиву» по буллитам в игре регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3 Б). Пять предыдущих матчей клуб из Беларуси выиграл.
Для команды из Ярославля это третья победа подряд. «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 50 очков после 37 матчей. «Северсталь» отстает от него на один балл, «Динамо» Минск и «Динамо» Москва – на два, «Торпедо» – на три.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
