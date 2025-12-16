  • Спортс
1

Вячеслав Козлов об 1:0 со «Спартаком»: «Игра держала в напряжении все время. Первое звено сделало свое дело, Подъяпольский держал «Динамо» в игре»

Вячеслав Козлов оценил победу «Динамо» над «Спартаком».

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итоги матча со «Спартаком» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:0).

– Хорошо начали игру, создавали моменты. Потом «Спартак» перехватил инициативу. Дальше была обоюдно ровная игра. Вратари хорошо играли. В третьем периоде нашли момент и забили гол. Считаю, что первое звено сделало свое дело. Влад Подъяпольский держал нас в игре, хоть ему и было непросто, потому что долго не играл. Здорово, что выиграли. Отдельное спасибо болельщикам, была отличная атмосфера. Думаю, игра держала в напряжении все время. 

– Вы дали команде много выходных. При этом некоторые игроки приступили к тренировкам раньше, некоторые чуть позже. Были ли опасения перед игрой, что команда может выглядеть разрозненной, особенно на фоне соперника, который дал команде всего два выходных?

– У нас не было много выходных. Было столько выходных, сколько они заработали. У нас было условие, которое ставилось еще при Алексее Николаевиче [Кудашове], я не мог нарушить договоренность. У нас было достаточное количество тренировок, просто получилось так, что мы были в неполном составе. Всегда тяжело начинать после паузы. Думаю, в следующих матчах мы будем улучшать и физическое состояние, и качество игр.

– На одной из пресс-конференций вы говорили, что Ансель Галимов – переделанный центр, который может сыграть на двух позициях. Сегодня мы как раз это наблюдали. Он начал матч в центре, а в третьем периоде вы его поставили на край. Насколько довольны его игрой на этом трехматчевом просмотровом контракте?

– Сегодня не играл Артемьев, у него небольшое повреждение. Артем Чернов тоже приболел. Такие игроки, как Галимов, нужны, потому что его можно использовать и в центре, и с краю. Мы довольны его выступлением, скорее всего, он останется в команде. По физическому состоянию он становится лучше от игры к игре. 

– Максим Моторыгин на выезде выдал рекордную серию. Сегодня Владислав Подъяпольский показал, что на него по-прежнему можно полностью рассчитывать. Как будете выбирать между ними, кого ставить в старте?

– У нас будет четкое расписание. Надеюсь, что не будет такого, как было, когда Влад играл 12 матчей из 13. И не будет такого, чтобы Максим играл шесть матчей подряд. Это большая нагрузка. Мы будем распределять время между вратарями, чтобы они оба были в тонусе. 

– Бросается в глаза, что «Динамо» стало меньше пропускать, после того как вы возглавили команду. Что поменяли?

– Мы стали играть иначе в защите, и это дает результат. Сегодня мы заблокировали 29 бросков, это такая статистика, которая говорит о том, что ребята самоотверженно играют. А то, что долетало до Влада, он здорово подчистил, – сказал Козлов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Динамо»
