  • Орлов о голе «Динамо» «Зениту»: «Как можно было его засчитать? Толчок Касереса в спину Мостовому не считается нарушением? Сухой не разобрался в эпизоде»
Орлов о голе «Динамо» «Зениту»: «Как можно было его засчитать? Толчок Касереса в спину Мостовому не считается нарушением? Сухой не разобрался в эпизоде»

Геннадий Орлов считает, что «Динамо» забило «Зениту» не по правилам.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Мир РПЛ (2:1). Гости открыли счет на 26-й минуте благодаря голу Бителло. Атака «Динамо» началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом.

«Я бы ни в коем случае не назвал игру «Динамо» провальной. У Карпина был четкий план на игру. Гости действовали с оглядкой на свои ворота, строго от обороны. И это объяснимо. В предыдущих 12 турах они пропустили аж 19 мячей! Согласитесь, многовато. Поэтому сегодня хотели минимизировать число ошибок сзади. До поры до времени им это удавалось. Хотя иногда эмоции перехлестывали. Имею в виду Касереса. Нередко он играл даже не на грани, а за гранью фола. За что по идее мог получить две желтые карточки. С другой стороны, он подкупает своей заряженностью на борьбу. Такие футболисты просто необходимы.

В общем, до поры до времени план Карпина сработал. Ведь гости даже открыли счет. Маухуб здорово протащил мяч, развернул атаку, Бителло хорошо пробил. Но тут у меня возникают вопросы к арбитру Сухому. Вспомните, с чего началась атака? Разве Касерес не фолил на Мостовом? Толчок в спину не считается теперь нарушением правил? А от чего, простите, тогда упал игрок «Зенита»? Сам споткнулся, что ли? Я в недоумении. Судья не разобрался в эпизоде. Как можно было засчитать этот гол?! Я порой не понимаю трактовок наших судей», – сказал комментатор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
