У «Динамо» 7 побед подряд, сегодня – над «Спартаком» (1:0). Бело-голубые идут четвертыми на Западе
«Динамо» выиграло 7 матчей подряд.
«Динамо» продлило серию побед.
Сегодня команда под руководством Вячеслава Козлова обыграла «Спартак» со счетом 1:0 в игре регулярного сезона FONBET КХЛ. Бело-голубые выиграли все 7 матчей с 24 ноября.
«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков после 35 матчей.
«Спартак» потерпел три поражения подряд и идет седьмым на Западе с 40 баллами после 36 игр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости