У «Динамо» 7 побед подряд, сегодня – над «Спартаком» (1:0). Бело-голубые идут четвертыми на Западе

«Динамо» выиграло 7 матчей подряд.

«Динамо » продлило серию побед.

Сегодня команда под руководством Вячеслава Козлова обыграла «Спартак » со счетом 1:0 в игре регулярного сезона FONBET КХЛ. Бело-голубые выиграли все 7 матчей с 24 ноября.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков после 35 матчей.

«Спартак» потерпел три поражения подряд и идет седьмым на Западе с 40 баллами после 36 игр.