Левшунов пропустит матч с «Торонто» из-за опоздания на тренировку, сообщил Блэшилл: «Артем понимает, что у нас есть стандарты. Их нельзя понижать»
Артем Левшунов пропустит матч «Чикаго» из-за опоздания на тренировку.
Защитник «Чикаго» Артем Левшунов пропустит матч регулярного сезона НХЛ против «Торонто» из-за опоздания на тренировку.
Об этом сообщил главный тренер «Блэкхокс» Джефф Блэшилл.
«Он понимает, что у нас есть стандарты, и это совершенно очевидно… Он расстроен.
Это неприятно, когда тебе кажется, что ты сделал это не нарочно, и я понимаю это. Но нельзя понижать свои стандарты», – сказал Блэшилл.
В текущем сезоне НХЛ белорусский хоккеист провел 31 матч и набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «-5».
Матч «Торонто» – «Чикаго» пройдет в ночь со вторника на среду и начнется в 03:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TSN
