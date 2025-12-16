Левшунов пропустит матч с «Торонто» из-за опоздания на тренировку, сообщил Блэшилл: «Артем понимает, что у нас есть стандарты. Их нельзя понижать»

Артем Левшунов пропустит матч «Чикаго» из-за опоздания на тренировку.

Защитник «Чикаго» Артем Левшунов пропустит матч регулярного сезона НХЛ против «Торонто» из-за опоздания на тренировку.

Об этом сообщил главный тренер «Блэкхокс» Джефф Блэшилл .

«Он понимает, что у нас есть стандарты, и это совершенно очевидно… Он расстроен.

Это неприятно, когда тебе кажется, что ты сделал это не нарочно, и я понимаю это. Но нельзя понижать свои стандарты», – сказал Блэшилл.

В текущем сезоне НХЛ белорусский хоккеист провел 31 матч и набрал 14 (1+13) очков при показателе полезности «-5».

Матч «Торонто » – «Чикаго » пройдет в ночь со вторника на среду и начнется в 03:00 по московскому времени.