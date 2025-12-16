Бондарчук в чалме, шубе и халате посетил матч «Динамо» и «Спартака». В тизере фильма «Хоттабыч» хоккеисты бело-голубых бегут по пустыне
Федор Бондарчук посетил матч КХЛ в образе старика Хоттабыча.
Актер и режиссер Федор Бондарчук посетил матч между «Динамо» и «Спартаком» в FONBET КХЛ.
Кинематографист появился на трибуне в чалме и шубе. Позже он снял шубу и надел халат.
Фото: https://t.me/khl_official_telegram/
Фото: https://t.me/luchsheborschivari/
Ранее в декабре вышел тизер фильма «Хоттабыч» – одной из сцен по пустыне бегут хоккеисты «Динамо». Бондарчук исполнил роль заглавного героя фильма, также он спродюсировал кинокартину.
Фото: кадр из тизера фильма «Хоттабыч»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал КХЛ
