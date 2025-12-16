Федор Бондарчук посетил матч КХЛ в образе старика Хоттабыча.

Актер и режиссер Федор Бондарчук посетил матч между «Динамо» и «Спартаком » в FONBET КХЛ.

Кинематографист появился на трибуне в чалме и шубе. Позже он снял шубу и надел халат.

Фото: https://t.me/khl_official_telegram/

Фото: https://t.me/luchsheborschivari/

Ранее в декабре вышел тизер фильма «Хоттабыч» – одной из сцен по пустыне бегут хоккеисты «Динамо ». Бондарчук исполнил роль заглавного героя фильма, также он спродюсировал кинокартину.

Фото: кадр из тизера фильма «Хоттабыч»