«Сент-Луис» забрал Берггрена с драфта отказов «Детройта». Форвард набрал 6 (2+4) очков в 15 матчах сезона
Юнатан Берггрен стал игроком «Сент-Луиса».
«Блюз» забрали 25-летнего нападающего с драфта отказов, куда его поместил «Детройт».
В текущем сезоне НХЛ шведский хоккеист провел 15 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
