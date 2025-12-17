«Сент-Луис» забрал Берггрена с драфта отказов «Детройта». Форвард набрал 6 (2+4) очков в 15 матчах сезона

  • Спортс
0

Юнатан Берггрен перешел в «Сент-Луис».

Юнатан Берггрен стал игроком «Сент-Луиса». 

«Блюз» забрали 25-летнего нападающего с драфта отказов, куда его поместил «Детройт». 

В текущем сезоне НХЛ шведский хоккеист провел 15 матчей и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
