Грицюк пропустит еще два матча – против «Вегаса» и «Юты». У форварда «Нью-Джерси» травма верхней части тела
Арсений Грицюк пропустит еще два матча из-за травмы.
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк пропустит еще две игры из-за травмы верхней части тела.
Российский хоккеист не сможет принять участие в матчах против «Вегаса» и «Юты», сообщает журналистка Аманда Стейн. Ранее Грицюк пропустил игры с «Анахаймом» (4:1) и «Ванкувером» (1:2).
В текущем сезоне НХЛ форвард провел 31 матч и набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «-3».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Аманды Стейн
