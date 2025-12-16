Грицюк пропустит еще два матча – против «Вегаса» и «Юты». У форварда «Нью-Джерси» травма верхней части тела

Арсений Грицюк пропустит еще два матча из-за травмы.

Нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк пропустит еще две игры из-за травмы верхней части тела.

Российский хоккеист не сможет принять участие в матчах против «Вегаса » и «Юты», сообщает журналистка Аманда Стейн. Ранее Грицюк пропустил игры с «Анахаймом» (4:1) и «Ванкувером» (1:2).

В текущем сезоне НХЛ форвард провел 31 матч и набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности «-3».