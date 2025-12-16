  • Спортс
  • Десятков о 2:4: «Удаления предрешили исход матча. При игре «5 на 5» «Лада» моментами выглядела лучше, чем ЦСКА. Могу похвалить команду за характер»
Десятков о 2:4: «Удаления предрешили исход матча. При игре «5 на 5» «Лада» моментами выглядела лучше, чем ЦСКА. Могу похвалить команду за характер»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:4). 

«Банальные вещи, все на поверхности – удаления и пропущенные шайбы в меньшинстве предрешили исход матча. Удаления мы заработали сами – это нас и сгубило.

Что касается игры «пять на пять», я считаю, что моментами выглядели даже лучше соперников. Во втором и третьем периодах, как мне показалось, мы больше владели инициативой, создавали моменты, единственное – нужно было их реализовывать. Могу похвалить команду за характер, за второй и третий периоды. Нам нужно поправлять большинство и меньшинство, об этом говорил уже неоднократно.

«Ладе» не хватало наглости и злости? Соглашусь по началу матча, но потом и на чужом пятаке воевали, и на своем. Не скажу, что мы слишком уважительно отнеслись к ЦСКА. Игра неудачно сложилась для нас, пропустили три шайбы в меньшинстве – это сказывается на психологии, чего, наверное, не должно быть у профессиональных спортсменов. Но еще раз отмечу, что поправили ситуацию во втором и третьем периодах, создали хорошие моменты, где должны были забивать.

Игра Артура Тянулина? Раз забросил шайбу, наверное, хорошо сыграл. Есть такое высказывание: «если бы каждый нападающий забросил по одной шайбе, мы бы выиграли 12:0». Артур забил гол, значит, сделал свою работу. Когда на лед выйдут обменянные из ЦСКА защитники Колби Уильямс и Николай Макаров? Думаю, что они сыграют в следующем матче. Мы планировали этот момент, целенаправленно шли на приобретение этих хоккеистов», – сказал Десятков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
