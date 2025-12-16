У «Ак Барса» 5 побед в 6 последних матчах, сегодня – над «Салаватом» (6:3). Казанцы идут вторыми на Востоке

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей.

Сегодня команда Анвара Гатиятулина обыграла «Салават Юлаев » со счетом 6:3 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. С 28 ноября казанцы потерпели лишь одно поражение – в предыдущем матче против уфимцев (1:4).

«Ак Барс» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 37 матчей. 18 декабря казанский клуб встретится со СКА.

Для команды из Уфы сегодняшнее поражение стало третьим за 4 последних матча – ранее они уступили «Шанхай Дрэгонс» (2:3) и ЦСКА (1:3). «Салават Юлаев» занимает 9-е место на Востоке с 31 баллом и 18 декабря сыграет против «Северстали».