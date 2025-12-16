Никитин о том, находит ли ЦСКА свою игру: «Рано об этом говорить. Стабильность – признак мастерства, мы к этому двигаемся, но за это нужно платить самоотверженностью, дисциплиной, характером»

Игорь Никитин оценил победу ЦСКА над «Ладой».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Ладой» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:2).

«В целом, игра у нас складывалась. Ненужные голы, конечно, давали импульс «Ладе». Спецбригады хорошо сработали. В принципе, парни заслужили победу.

Третья победа подряд говорит о том, что ЦСКА находит свою игру? Рано об этом говорить. Стабильность – признак мастерства, поэтому к этому и двигаемся, но за это нужно платить самоотверженностью, дисциплиной, мастерством, характером, командными действиями. Это процесс построения команды.

Обмен Мака Холлоуэлла в ЦСКА? Ему еще нужно оформить бумаги. Я не скажу, что мы его очень хорошо знаем. В свое время Дмитрий Сергеевич Юшкевич его смотрел для ярославского «Локомотива», поэтому представляем его сильные качества и то, над чем надо работать. Считаем, что нам как раз не хватает такого защитника. Думаю, что и «Лада », и мы будем довольны обменом», – сказал Никитин.